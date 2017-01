Quando a modelo Lilly Rose Depp entrou em cena com a concretização do vestido de sonho das princesas de contos de fadas em versão Chanel, ou seja, um delicado busto ajustado com botões brilhantes e gola redonda que se prolongou numa cascata de folhos cor de rosa até ao chão, trouxe consigo o final do desfile e o próprio Karl Lagerfeld. E já agora, reparou na delicada pulseira de pérolas que as modelos usaram no tornozelo?