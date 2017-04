A nova campanha da Zilian para o verão 2017 tem como inspiração a estética da América Latina, onde predominam as cores fortes e os padrões vivos.

O Hotel Torel Palace foi o cenário escolhido para a sessão fotográfica, sendo este o local ideal para transmitir a natureza tropical da coleção.



As mules e as sandálias com aplicações estão em evidência nesta coleção Tropicaliente.





Joana Pinheiro Rodrigues