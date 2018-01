As colaborações de arte são as novas colaborações musicais

A obsessão da música pela moda (e vice-versa) que liderou em 2017 dará lugar a um novo tipo de colaborações em 2018: a junção da moda e da arte. Em Calvin Klein, Raf Simons incluiu estampados de telas de Andy Warhol, ideia que acabou por ser o início de uma colaboração multianual entre a marca e a Fundação Warhol e uma parceria que promete testar os limites do romance entre moda e arte. Com uma interpretação ainda mais original do tema, Alessandro Michele pediu ao artista Ignasi Monreal que pintasse a campanha de verão 2018 da Gucci em vez de produzir as tradicionais fotografias.

Micro bags

São tão pequenas que mal chegam para guardar um telemóvel. As novas micro carteiras já não são uma micro tendência, mas sim um statement, que provavelmente vai invadir as ruas. Atitude já tomada por Rihanna, que trocou a tendência das bolsas de cintura por uma carteira minúscula da Jacquemus.

Print mania

Precisamos de otimismo e felicidade, agora mais do que nunca. Em 2017, otimismo era sinónimo de vestidos rosa flutuantes de Rejina Pyo, Valentino e Céline. Na primavera que vem, o rosa continuará a ser forte, mas também veremos uma forte tendência: impressões contrastantes com uma variedade de cores brilhantes.

Bling Bling

As lantejoulas e o glitter dão um toque de brilho a peças de roupa cada vez mais extravagantes, associadas a uma tendência notívaga trabalhada por vários designers. É uma extravagância necessária para todos aqueles que não gostam de ser como os outros e resistem à uniformidade, mantendo o seu estilo independente ou alternativo.

Os ténis feios são os novos Stan Smiths

O reinado dos Stan Smith, da Adidas, já dura há mais de dois anos. Em 2018, tudo indica que este modelo será destronado pelos ténis feios, com o Triple S, da Balenciaga, já no pódio e com muitas novas opções a chegar às passerelles e às lojas. Veja mais em https://goo.gl/rsDxx9.

As cool girls são as novas Insta-girls

Sem tirar o protagonismo das estrelas das redes sociais nem dos filhos das estrelas, em 2017 apareceu uma nova classe de modelos uber-cool, como a franco-americana Sophie Koella, que se tornou a musa de Natacha Ramsay-Levi, designer da Chloé. Com a mesma personalidade forte, destacamos Selena Forrest e Grace Hartzel, cujo estilo pessoal e energia se infiltram na sua abordagem ao trabalho.