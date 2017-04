pub

A italiana OVS inaugurou a dia 9 de Março uma nova loja em Almada, no Fórum. A convite da marca, o evento de inauguração reuniu convidados, jornalistas e media partners num cocktail que convidava à descoberta do espaço, onde estiveram presentes personalidades portuguesas como Carolina Deslandes ou Cristina Ferreira. Com preços acessíveis, alia a qualidade dos seus produtos à responsabilidade social, com várias peças de espírito jovem e cosmopolita. A nova loja tem 800 metros quadrados, conta com arquitetura contemporânea e os produtos são as verdadeiras estrelas do espaço. Os materiais naturais e metalizados foram escolhidos tendo em conta a sustentabilidade do ambiente.





Até dia 16 de março os clientes podem participar num passatempo digital cuja a oferta poderá ascender os €1000 em roupa para o primeiro prémio, €500 para o segundo prémio e €250 para o terceiro prémio.





A dinâmica é simples, os clientes OVS poderão partilhar uma selfie com um outfit OVS com as hashtags: #OVS, #FromItalyToLisbon ou #OVSpeople, usando aplicação 'Selfie Station' disponível em loja em todos os provadores.

A equipa de loja OVS Almada Forum, irá escolher os 3 looks premiados, com €1000, €500 ou €250 em roupa, do primeiro, segundo e terceiro prémios, respetivamente.