O intuito é de angariar fundos para a instituição. Por casa joia vendida, 50% do valor reverte para a APAV. Inspirada na palavra "hope", cada autora criou pelo menos duas joias que representam simultaneamente a sua marca e este novo projeto. "Quisemos, nesta altura específica do ano, em que parece haver maior fé na mudança, que a compra de uma joia pudesse significar mais do que um ato de consumo ou adorno", realçam as mentoras da iniciativa em comunicado.

A Collectiva foi criada por Ana Bragança, Joana Santos, Lia Gonçalves, Marta Pinto Ribeiro e Susana Teixeira, que neste projeto se juntaram às designers convidadas Mater Jewellery Tales, Ana João, TelmaDA, Ana Dias e Mariadovale.

O lançamento oficial da coleção está marcado para esta quinta-feira, entre as 17h30 e as 20h, na loja física da Collectiva no Centro Comercial Bombarda, no Porto. Todas as peças da coleção HOPE estarão disponíveis para venda até 30 de janeiro e os preços variam entre os €60 e os €250.