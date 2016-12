pub

O objectivo desta colecção é misturar a moda com a arte. A moda como um meio de expressão de sentimentos.

A primavera e o verão são estações carregadas de cor. As cores misturam-se e conjugam-se como se de uma obra de arte se tratasse. A colecção assenta em formas volumosas, cortes direitos e cores fortes.

Laranjas doces e cor de rosas fortes são as apostas da Uterqüe para vestir a mulher confiante e moderna. As cores são misturadas com acessórios como carteiras, sapatos e jóias que retratem a fauna e a flora.

Quando as peças são estampadas pretende-se remeter para a luxúria dos anos 60, combinando a harmonia, o equilíbrio, a arte e a extravagância.

Vários foram os artistas plásticos que colaboraram com o desenho da colecção, incluindo o artista português Manuel Caeiro.