pub





Dolce & Gabbana acaba de anunciar uma nova coleção cápsula, criada em parceria com a plataforma online de venda a retalho MyTheresa

O estilo da nova coleção é festivo e elegante - encaixando no perfil habitual da marca. Joias, sapatos e carteiras brilhantes controem a coleção, que conta com 16 peças no total.





A coleção estará disponível exclusivamente em MyTheresa.com brevemente. Conheça todas as peças em primeira mão na nossa galeria, acima.