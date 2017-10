Esta é a primeira vez que uma marca de moda feminina colabora oficialmente com a banda. Trata-se da coleção-cápsula, de edição limitada, de Alice + Olivia em parceria com The Beatles.

A linha, feita de vestidos, saias, T-shirts, clutches e blusões, é bastante colorida e presta homenagem aos mais icónicos trabalhos da banda britânica. Ao todo, são 15 peças que transmitem a luz, o brilho e uma estética vintage, a lembrar os anos 60 e os tempos áureos da banda.

Obviamente, que tinha de lá estar a famosa Abbey Road, a rua dos emblemáticos estúdios onde os Beatles gravavam os seus discos.