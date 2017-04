São muitas as marcas que estão a associar-se à euforia gerada pela estreia do famoso clássico da Disney A Bela e o Monstro.

Colaborações ‘Beauty and the Beast’ a não perder

Depois da loucura à volta do porta-moedas no formato de chávena, colocada à venda pela Primark, muitas outras marcas (de moda e não só) alinharam nesta febre A Bela e o Monstro. O interesse do público por estes objetos está a ser tal que muitos deles já estão inclusivamente a ser vendidos no eBay. Fomos investigar quais as novidades disponíveis no mercado:



Christopher Kane desenhou uma coleção unissexo de edição limitada Beauty and the Beast. O criador britânico referiu que quis peças inspiradas na forte personagem feminina do filme, ‘oferecendo uma elegante e moderna representação do tão amado clássico’. Chirtopher Kane conseguiu assim criar saias em organza, brincos no formato de chávenas, t-shirts com rosas desenhadas e outras peças em azul pastel (o mesmo azul usado pela personagem Bela). Esta linha estará disponível a partir de 16 de março na loja do criador em Londres e no seu site oficial.





O parque Disneyland da Califórnia criou também um copo dedicado ao filme que está a ter enorme sucesso. O copo está à venda no Fantasyland's Village Haus Restaurant, agora transformado em Red Rose Taverne, ehá quem passe 4 horas numa fila só para conseguir um destes objetos. O copo tem no seu interior a famosa rosa vermelha e, se carregarmos no botão da tampa, acende-se uma luz. Para os fãs acérrimos que não podem ir até à Califórnia, podem sempre tentar encontrar estes copos no eBay.



A Mink Pink também lançou uma série de peças inspiradas no clássico da Disney e estão todas disponíveis no site da ASOS.



Judith Leiber decidiu fazer um update da sua clássica clutch em formato de rosa, com cristais encrustados. A designer criou também uma outra clutch em forma de livro – a Belle of the Ball – para a qual foram usados 10,560 cristais Swarovski, um trabalho que demorou mais de uma semana para cada clutch. Estas peças estão disponíveis online no site neimanmarcus.com.



O Atelier Swarovski tem também disponível uma extensa coleção de jóias em que as rosas são o motivo principal, mas a marca conta também com uma linha exclusiva dedicada ao filme da Disney. Está tudo no site oficial.



Alex Monroe lançou também a coleção Tale as old as Time baseada no imaginário icónico do filme. A coleção conta com pulseiras, brincos e colares, nos quais constam alguns dos principais elementos do filme como o candelabro, o pote de chá, as rosas, ou os espelhos. A coleção está disponível no site oficial do designer a partir do dia 16 de março.

A L’Oréal Paris também lançou uma coleção de edição limitada especial A Bela e o Monstro. Desta linha constam batons e vernizes inspirados em diversas personagens do clássico. Os kits só estão disponíveis no site Amazon de Itália.



A designer nova-iorquina Danielle Nicole desenvolveu uma colecção em homenagem ao recém-estreado filme. Trata-se de uma linha de carteiras e jóias, cujos preços vão desde as £27 e que se encontra disponível no site QVCUK a partir de dia 17 de março.





Também a Primark já deu a conhecer a linha de roupa e acessórios temáticos que, para já ainda não estão disponíveis em Portugal, mas já confirmámos que a sua chegada estará para breve.









Por Ângela Mata