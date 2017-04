Os melhores looks do festival californiano.

Já arrancou mais uma edição do festival de música Coachella e com ele regressaram os calções, os crop tops, os padrões florais, as transparências e as mochilas.

Coachella é já considerado o arranque não oficial da época festivaleira, por isso serve de excelente fonte de inspiração para os eventos musicais que se seguirão no resto do mundo.

Na fotogaleria acima veja os looks do primeiro fim-de-semana do festival.