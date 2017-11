Bring On The Joy é a nova coleção da Coach que vem mesmo a tempo da época festiva que se aproxima. Filmada e realizada em Los Angeles por Warren Fu, a campanha segue a modelo Selena Sloan enquanto esta é transportada para um universo colorido onde a festa nunca acaba.

Esta coleção chega repleta de cores e brilhos metalizados, pormenores divertidos com dinossauros e tubarões e uma seleção de peças de roupa e sapatos que complementam o espírito festivo e descontraído da campanha. Já pode ver a galeria com todas as peças da coleção, em baixo.