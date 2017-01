pub

O romantismo dos tons pastel alia-se na perfeição a materiais como rendas e transparências, na nova coleção da Women'secret. Para além desta linha mais romântica que é dedicada ao Dia dos Namorados, a marca pensou numa mais linha Homewear confortável, mas sem perder o carisma sexy que a ocasião pede.



Em tons de cinzento, destacam-se peças justas ao corpo, como os bodys, as culottes e uma sweatshirt com uma mensagem especial, "I Need my..." para deixar à imaginação a palavra a completar.



Mais: a Women'secret pensou ainda nas noivas, e idealizou uma coleção clássica onde sobressaem os tons neutros sedutores: o branco e o preto.