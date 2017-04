pub

A notícia vem consolidar a causa feminista que se vive dentro e fora da indústria da moda, juntando-se esta onda de girl power (já não era sem tempo) à entrada de Maria Grazia Chiuri que passou também em 2016 a conduzir os destinos da Casa Dior, liderada por homens desde a sua fundação.





No Instagram, a notícia foi celebrada com a apresentação de três imagens: primeiro, a foto do fundador, Hubert de Givenchy; segundo, a frase "A verdadeira elegância reside num gesto natural e na simplicidade das atitudes"; e, por último, a foto de Clare Waight. Esta sucessão de imagens pode justificar a escolha de Keller para continuar o legado do fundador que nos remete para 1952.