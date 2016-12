Cia. Marítima, veja aqui os bastidores do desfile

No passado dia 8 de Outubro a Cia. Marítima apresentou a sua colecção para o Verão 2017 na Lisboa Fashion Week. Com a presença de quatro "garotas marítima" muito especiais - Iva Lamarão, Liliana Santos, Sara Salgado e Vanessa Martins - este desfile memorável apresentou os padrões vibrantes e sofisticados para a próxima estação e que já podem ser encontrados na loja da marca, no Centro Comercial Colombo.

As imagens de backstage, captadas sob a lente da fotógrafa Anna Balecho, revelam os pormenores da preparação do desfile e a azáfama própria deste momento.