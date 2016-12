Inspirada nas memórias do verão de 1990, ano em que a marca foi fundada, a Cia. Marítima aproveita-se da licença poética e apresenta o seu verão 2017 com estampagens que despertam lembranças afetivas do contato com esse primeiro verão. A marca criou peças com um ar fresco e versátil que se adaptam a todos os ambientes.

Os prints são marcados por imagens de conchas, estrelas do mar, escamas de peixe, pranchas de surf, violões, plumerias, algas e corais, em tons de azul e verde, que remetem para as cores do mar. O comprimento midi, biquínis, tangas, fatos-macaco, tops com tiras, acabamentos com tranças e nós diferenciados são os pontos altos da coleção. "Celebrate", a linha especial da coleção, reaparece com diversas opções de peças de moda, que apresentam detalhes de crochê, recortes diferenciados e nós com cordões especiais.