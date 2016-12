pub

Inspirada nas memórias do Verão de 1990, ano em que a marca foi fundada, a Cia. Marítima parte desta ligação emocional e apresenta o seu Verão 2017 com padrões que despertam lembranças afectivas dessa primeira estação. A marca criou peças com um ar fresco e versátil para a mulher Marítima que se movimenta em todos os ambientes, desde a praia até a um jantar à beira-mar, mantendo o estilo sofisticado que propõe.Os prints são marcados por imagens de conchas, estrelas-do-mar, escamas de peixes, pranchas de surf, violas, plumarias, algas e corais, além de uma paleta de cores guiada por tons de azul e verde que remete para as cores do mar. Os padrões vibrantes e sofisticados acompanham a mulher que viaja e segue o sol o ano inteiro.O cuidado com os detalhes, sempre presente nas colecções da Cia. Marítima, confere valor a cada peça. O comprimento midi, biquínis com estilo cortininha e tangas de atar com acabamentos nas pontas, detalhes originais nas costuras, macacões, tops de alças, acabamentos com tranças e nós diferenciados são os pontos altos da coleção.Acompanhando a tendência do See now, Buy now iniciada nas últimas estações por várias marcas, que disponibilizam imediatamente para venda as novas colecções, é já possível adquirir alguns dos modelos da coleção Verão 2017 da Cia. Marítima que foram apresentados na ModaLisboa.