A nova coleção cápsula jovem

inclui roupa interior, bodies

,

T-shirts, pijamas e peças para praticar desporto. Os artigos estão disponíveis no site

da marca ou nas 28 lojas físicas espalhadas pelo país. Esta é uma campanha para mulher, homem, criança e para todos aqueles que querem apostar num estilo "out of the box".