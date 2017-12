Por Máxima, 11:50

O desafio é fazer a sua escolha. Calçado com detalhes em tela Monogram, carteiras adornadas com a iconografia da Maison e uma fragância com notas amadeiradas e vibrações florais, são estes os objectos de desejo da Louis Vuitton para este Natal. Seja qual for a sua peça preferida, nenhuma aposta é perdida.

Para mais informações:

Louis Vuitton, Av. da Liberdade, 190A 1250-147, Lisboa

Tel.213584320

Veja a galeria completa das sugestões de Natal da Louis Vuitton, aqui:





Perfume Matière Noire Christmas Challenge