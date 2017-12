Depois de colaborar com a Walt Disney Studios em coleções-cápsula relacionadas com os filmes Cinderella (2012) e Maléfica (2014), Christian Louboutin junta-se de novo aos estúdios americanos para uma nova parceria inspirada no filme Star Wars: O Último Jedi, que acaba de estrear nos Estados Unidos e chega a Portugal no dia 14 deste mês.

O designer de calçado francês visitou o Industrial Light & Magic, o estúdio responsável pela animação e pelos efeitos especiais dos filmes, onde se reuniu com o vice-presidente e diretor criativo executivo de franchising, Doug Chiang. A coleção foi criada entre os Estados Unidos e o ateliê do designer em França e procurou encontrar as ligações entre a icónica marca francesa e o universo Star Wars.

Com o nome The Nomad Shoemaker e inspirada em quatro das personagens femininas do filme, a linha da Louboutin é composta por sapatos femininos com joias que remetem para o Tie Fighter, um dos veículos mais icónicos da saga. Os sapatos Rey (personagem interpretada por Daisy Riley) são umas sandálias em PVC transparente com uma tira de pele no tornozelo enquanto os Vice Admiral Amilyn Holdo (a personagem de Laura Dern) são bordeaux e servem de continuação ao traje conservador da personagem. O modelo Captain Phasma (interpretado por Gwendoline Christie) é uma espécie de sapato-armadura prateado e os Rose Tico (personagem de Kelly Marie Tran) são umas sandálias com salto robusto e pormenores em glitter dourado.

Além destes quatro modelos principais, que foram autografados por Louboutin e pelas respetivas atrizes, um quinto sapato de exposição inspirado no modelo Louboutin Ballerina Ultima foi também apresentado ontem na estreia do filme em Los Angeles.

Os cinco pares de sapatos serão leiloados, até ao dia 20 de dezembro, em charitybuzz.com/StarWars, sendo que parte dos lucros das vendas reverterá para a Starlight Children’s Foundation, que fornece entretenimento, educação e tecnologia a crianças com doenças crónicas e terminais.