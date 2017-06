O Intimissimi On Ice 2017 vai contar com uma novidade especial na sua próxima edição, que decorre de 6 a 7 de outubro na Arena de Verona, em Itália: Chiara Ferragni estará responsável por criar todas as peças de roupa do espetáculo. Inspirada pelo tema A Legend of Beauty, a digital influencer italiana vai partir do conceito da própria Intimissimi para criar os figurinos desta performance sobre o gelo.

A Arena de Verona, que acolhe este evento desde 2014, receberá estrelas das áreas da música e do ice skating, como é habitual, num espetáculo que celebra a feminilidade, mas também este desporto e a sua ligação à cultura italiana.

"Estou muito feliz por ter a possibilidade de colaborar com o evento, que acompanho desde a primeira edição. A minha parceria com a Intimissimi começou espontaneamente e esta é uma primeira vez para mim enquanto designer. É uma experiência que nunca tive antes", confessa Ferragni, em comunicado de imprensa.