Inspirado na obra de Lewis Carroll As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, o novo calendário Pirelli celebra a beleza negra e conta com a participação de modelos e artistas. Fotografado por Tim Walker e com styling de Edward Enninful, o novo editor da Vogue britânica, o calendário oferece uma nova visão da já conhecida história da menina que caiu na toca do coelho e encontrou um mundo de fantasia.

As imagens foram inspiradas nas ilustrações originais do livro e os cenários criados por Shona Heath, set designer e diretora criativa do Reino Unido. As fotografias, que brincam com proporções exageradas e cenários fantasiosos, são protagonizadas por Adwoa Aboah, Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Rupaul, Duckie, Thot Whoopi Goldberg e vários outros nomes das indústrias da moda e do entretenimento.

"As Aventuras de Alice no País das Maravilhas é uma história que me fascina há imenso tempo", contou Tim Walker à Vogue inglesa, na gala de lançamento do calendário. "Ter uma Alice negra é criar uma nova forma de ver a Alice."

Já Edward Enninful, que na semana passada apresentou a sua primeira edição como diretor da Vogue UK, precisamente com um primeiro número dedicado à diversidade no Reino Unido, contou ao jornal The New York Times que "a inclusão nunca foi tão discutida como nos dias de hoje, mas vai muito além do branco e do preto. Está relacionada com cor, religião, tamanhos e com a liberdade que todos devíamos ter para vivermos as nossas realidades. Grande parte deste trabalho é sobre as plataformas digitais, que dão voz às pessoas, e sobre a nova geração que procura respostas para as questões que lhe são importantes. Olhando o estado do mundo em que hoje vivemos, muitas vezes penso que todos caímos na toca do coelho."

Pode ver o vídeo do making of e as primeiras imagens do calendário, em cima.