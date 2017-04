Lord Charles Cavendish e Adele Astaire no dia do casamento de ambos em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

‘House Style: Five Centuries of Fashion’, em Chatsworth

pub

‘House Style: Five Centuries of Fashion’ é já considerada a mais ambiciosa exposição do ano e foi inaugurada esta semana na Chatsworth House, em Derbyshire, Inglaterra.





A exposição pretende oferecer uma ‘viagem’ ao passado, olhando para algumas das personalidades que ficaram na história pelo seu reconhecido estilo e que foram presença constante em Chatsworth ao longo dos tempos. Foi o caso de Bess de Hardwick (a mulher mais poderosa de Inglaterra depois da rainha, no século XVI), Georgiana, Duquesa de Devonshire (conhecida como ‘Imperatriz da Moda’ no século XVIII), Nancy Mitford, Deborah Devonshire, Adele Astaire (irmã e par de dança de Fred Astair) e da supermodelo Stella Tennant, neta da 11ª Duquesa de Devonshire.





A ideia de criar esta exposição partiu de Lady Laura Burlington, antiga editora de moda e atual mulher do herdeiro de Chatsworth. Foi precisamente quando andou à procura do fato de batizado para o filho James, que Lady Burlington se apercebeu do verdadeiro potencial do guarda-roupa e acessórios da família.





Hamish Bowles, editora internacional da Vogue norte-americana, foi quem esteve por detrás da organização desta grande exposição, lado a lado com a dupla responsável por algumas das mais importantes exposições de moda dos últimos anos – Parick Kinmonth e Antonio Monfreda. A Gucci também esteve envolvida neste projeto como patrocinadora principal, depois de ter conseguido fotografar uma campanha da marca em Chatsworth com Vanessa Redgrave.





Uma das personalidades que mais marcou Chatsworth House foi a Duquesa de Devonshire Georgiana. Conhecida pelo seu estilo arrojado e romântico, um pouco ao estilo da amiga Marie Antoinette, rainha de França, Georgiana foi um exemplo a seguir no que toca à moda. O seu estilo voltou a tornar-se tendência nos séculos XX e XXI, pela mão de John Galliano que criou um vestido inspirado nela para a coleção de alta-costura primavera-verão 1998 de Christian Dior.





Esta exposição está dividida por temas e dá a conhecer uma boa parte do guarda-roupa da família, nomeadamente as escolhas de vestuário em momentos históricos como as coroações de 1937 e de 1953. Mas não só de passado se faz esta exposição, já que também se encontram expostos vários modelos contemporâneos que vão desde a alta-costura da casa Dior, passando por criações da Gucci, Alexander McQueen, Christopher Kane, Vivienne Westwood, Erdem ou Vetements.