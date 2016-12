pub

Para a coleção Croisière 2016/17 da CHANEL, Karl Lagerfeld imaginou um visual moderno e ousado, misturando a audácia parisiense com uma descontração exótica. Cores cintilantes, músicas vibrantes, paisagens ensolaradas e sorrisos... Os códigos da Maison flirtam maliciosamente com o imaginário e a cultura cubana. Uma personagem boyish, aventureira e ultrachique exibe, nesta coleção um visual moderno, insolente e refinado, característico da CHANEL. Clima festivo, ultrachique e colorido.Como um ritmo dançante, as bolsas icónicas da marca aparecem, nesta coleção, numa grande variedade de modelos e variações, que vão desde fanny packs e backpacks a bucket bags e minaudières. Uma explosão de cores: cáqui, vermelho, azul vivo ou marinho, verde, branco, rosa, coral e tons de laranja, alternadamente fusionados, sozinhos ou em combinações luminosas. Com bordados e franjas em macramê artesanal, a linha de carteiras da CHANEL transita entre o alegre e o ultrachique, o simples e o refinado.