pub

Quem for de férias para as conhecidas estâncias de ski Courchevel, nos Alpes franceses, terá também a possibilidade de visitar a pop up store que a Chanel acaba de instalar na zona, numa altura em que abrem as primeiras estâncias nevadas. À semelhança do inverno passado, a maison francesa volta a instalar-se no mesmo espaço, mas com uma decoração renovada.



Com 160 m2 e dois pisos, a loja ganha a arquitectura e os tons quentes de Cuba, e a ilusão espacial de que o exterior se expande para o interior da pop up store. Assim, os símbolos emblemáticos da Chanel e o espírito de Havana - que vão ao encontro da inspiração da coleção Cruise 2016/2017 - marcam o espaço, que oferece uma ampla seleção da coleção atual da marca. Por lá, podemos encontrar emblemáticas gamas e peças como os relógios J12, Première y BOY.FRIEND, ou as joias Coco Crush.



A boutique estará aberta de 14 de dezembro de 2016 até ao fim de abril de 2017.