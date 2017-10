Lingerie on Film é uma série de fotografias que existe há sete anos. Para Araks Yeramyan, o objetivo sempre foi mostrar as suas peças de forma criativa, fotografadas por personalidades como Michelle Williams, Alexa Chung ou Gia Coppola. "Queria fazer algo maior do que uma menina bonita em lingerie", explicou Araks na altura.

O resultado, este ano, foi um conjunto de fotografias sem tratamento, que mostram a beleza feminina, mas acrescentam-lhe um toque de humor. As participantes estão sem maquilhagem, penteados ou adereços que camuflem a sua beleza virgem. "Queria fazer algo natural, sem penteados e maquilhagem, sem retoques. Queria que fosse real." A posar estão Scarlett Johansson, a modelo Larissa Hoffman ou a designer Ryan Roche.

Todos os anos, a marca de Araks Yeramyan lança o Lingerie on Film, que consiste em catálogos da sua atual coleção, fotografados pelos seus parceiros. O projeto, lançado em 2010, já contou com a participação de vários editores de moda, designers e escritores, como Caroline Issa, Alex Eagle e Stephanie LaCava.