As referências artísticas na coleção de David Ferreira (LAB) são mais que muitas. O filme Freaks (1932), o livro Freak Show de Roben Bogdan e o trabalho do fotógrafo Joel-Peter Witkin são alguns dos exemplos. O designer português quis homenagear a celebração da beleza da singularidade, da individualidade e da raridade. "Não há nada mais exclusivo que o singular e por isso o trabalho do designer David Ferreira brinca com a silhueta da mulher, criando uma poesia visual que funde as linhas entre coisa e pessoa, retratando a sensação de singularidade. A coleção The Freakball é uma celebração da individualidade, de não se enquadrar no estereótipo da sociedade", pode ler-se no comunicado à imprensa.