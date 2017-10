Inspirada na alta-costura, a inconfundível Lady Dior nasceu nos ateliês da marca em 1955 e é hoje um dos símbolos mais clássicos e femininos da maison francesa. Para marcar mais um aniversário da marca, a Dior repete a receita de sucesso do ano passado e volta a convidar dez artistas de todo o mundo para reinventarem este design consoante as suas visões. Lee Bul, Hong Hao, Jack Pierson e David Wiseman são alguns dos nomes que aceitaram o desafio.





Os artistas tiveram liberdade para explorar as possibilidades do ateliê Dior e para transformar materiais, tamanhos e cores de acordo com as suas ideias. O resultado é uma série de peças personalizadas e únicas de edição limitada que estarão à venda em 29 lojas Dior espalhadas por todo o mundo a partir de 1 de dezembro.