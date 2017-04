Carolina Patrocínio é a enviada especial da SIC para a cerimónia dos Óscares deste ano, que acontece já no próximo domingo (26 de fevereiro), no Dolby Theatre. A apresentadora falou com a Máxima, momentos antes de partir para Hollywood, e contou-nos em exclusivo um pouco do que foi toda a preparação para este desafio. Carolina acabou por levantar o véu quanto às escolhas dos looks para os vários dias em que vai pisar a red carpet, com destaque para o look do grande dia, escolhido com a ajuda do stylist Gonçalo Mello.





Carolina já se encontra neste momento em Los Angeles e tem partilhado com os mais de 300 mil seguidores de Instagram um bocadinho do que está a viver. São essas e outras imagens que a apresentadora nos tem enviado e que pode ver na fotogaleria acima.





Nesta entrevista (vídeo abaixo), ficamos a saber, de antemão, qual o look completo que Carolina vai usar, mas só nesse dia iremos mostrar-lhe ao pormenor todas as imagens que temos em exclusivo. Também no domingo fiquem atentos ao Instagram da Máxima (@maximarevista): Carolina Patrocínio vai fazer um Take Over.









Por Ângela Mata