Em 2015, as Nações Unidas definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para os atingir foram criados vários projetos. Um deles foi o #GlobalGoalsBoat, que tem como missão criar intercâmbios culturais numa viagem para ativistas, change-makers, líderes, entre outros.

Carolina Pereira é fundadora do projeto em parceira com as Nações Unidas e define-se como Human-Centered Designer. Dedica-se a capacitar pessoas e comunidades para resolverem problemas sociais e ambientais e já participou noutros projetos como o MY Destiny, que usa o surf como ferramenta para mudar a vida de crianças e jovens, e no movimento das Nações Unidas para a igualdade de género #HeForShe, do qual é também embaixadora.

O barco, construído em 1975 por Philippe Petiniaud, vai agora viajar para a Indonésia. As viagens foram criadas com base em dois pilares. O primeiro, #LeaveNoOneBehind, que se foca em três ODS: o combate à pobreza, a qualidade na educação e a igualdade de género. O segundo pilar, #SaveOurPlanet, tem um caráter ambiental e concentra-se nas medidas mais urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos. A ação climática, a vida debaixo de água e a vida na Terra serão as prioridades.