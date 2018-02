Carolina Herrera, a mulher que fundou uma das mais elegantes e reconhecidas marcas de moda e perfumes nova-iorquinas, e designer da marca que tem o seu nome, anunciou hoje que assumirá o papel de embaixadora global da marca, ao encerrar o desfile da sua coleção Outono 2018, no Museu de Arte Moderna (MOMA), na próxima segunda-feira, dia 12 de fevereiro.

Ao mesmo tempo que assume este novo papel, Herrera nomeia o designer americano Wes Gordoncomo diretor criativo, responsável de design e da direção artística desta casa de moda estabelecida em Nova Iorque.

"Estou encantada com a evolução que esta empresa teve ao longo de 37 anos. O nosso êxito foi impressionante e um verdadeiro sonho. Falta ainda fazer muita coisa e estou feliz por continuar a representar os nossos projectos por todo o mundo. É um prazer que o Wes faça agora parte da Casa Herrera – é a pessoa adequada para este lugar e continuará a dar impulso ao projeto" podemos ler, em comunicado oficial à imprensa.









Wes Gordon, que se formou na escola Central Saint Martins em Londres, lançou a marca de roupa feminina com o seu próprio nome e que apresentou em Nova Iorque, desde 2010 até 2016. No último ano, trabalhou como consultor criativo para a marca. Para já, sabe-se que a primeira coleção de Wes Gordon enquanto diretor criativo será a Resort 2019.