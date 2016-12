pub

Com uma vasta experiência em vestir figuras de relevo do mundo do espectáculo, Cuca Roseta é a mais recente artista a render-se à elegância das criações da marca Carlos Gil.



Dois vestidos da nova coleção primavera/verão 2017, foram a escolha da artista para se apresentar nas suas grandes estreias nos palcos do Coliseu de Lisboa e do Porto, no dia 5 e 12 de Novembro respectivamente.



Tomás Monteiro acompanhou e fotografou alguns dos momentos de bastidores do Coliseu de Lisboa.