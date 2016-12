pub

Em CLOUD, a criadora volta a desafiar a tridimensionalidade e o detalhe em peças de design depurado, versátil e urbano. Inspirada pela visão de nuvens e lagoas, Carla Pontes parte do estudo dos seus próprios arquivos e reforça elementos do imaginário da marca: mantém a ligação à natureza e à componente mais artística das suas coleções, aprofunda formas e volumes e refina desenhos que caracterizam a linguagem minimalista das suas propostas. O Verão ‘17 da marca começa por ter as cores do crepúsculo. Uma coleção em tons suaves de azul e rosa, com ênfase no desenvolvimento de dois padrões originais, no limite da observação realista e da interpretação abstrata, onde prevalecem os motivos naturais do tema. Os materiais incluem jacquard de algodão e tecido leve de denim. Os cortes mantêmse limpos e as formas são femininas e simples, destacando a volumetria subtil das peças, sobreposições e silhuetas mais oversized.