A modelo britânica dá cara à nova campanha feminina 'Do You' da Puma.

pub

A PUMA acaba de lançar a campanha de primavera-verão 2017 'Do You' e conta uma vez mais com a modelo, atriz, ativista e embaixadora da marca, Cara Delevigne.





Esta é uma campanha totalmente dedicada às mulheres, tendo por objetivo transmitir-lhes a confiança necessária para que sejam fiéis a si mesmas e capazes de seguir em frente mesmo quando ouvem um 'não'.





Com esta campanha em específico a marca quer seguir o mantra de que 'the only way to be you is to #DoYou'. Nela, Cara Delevingne surge com algumas peças da última coleção de Sporstyle e Bodywear da Puma, escolhidas por ela própria.





Esta campanha 'é sobre descobrirem-se a si mesmas. É bom inspirarem-se no estilo de outras pessoas mas devem encontrar o que realmente as faz felizes, não importa o que seja, não sigam a multidão', revelou Cara Delevigne.



Os novos Puma Suede Heart Reset (€90) estão disponíveis nas lojas Footlocker.