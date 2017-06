A marca de beachwear Cantê, das portuguesas Rita Soares e Mariana Delgado, une o espírito de beachwear da marca à experiência de Francisca Pinto Ribeiro Pereira para fazer nascer a primeira coleção de lingerie: My Intimate Cantê. "Há seis anos, quando criámos a Cantê, sabíamos que queríamos ser mais do que uma marca dedicada ao universo de swimwear. A linha de lingerie é algo que há muito queríamos lançar. Vimos na Francisca a pessoa certa para se juntar ao projeto My Intimate e dar vida a este sonho", explicam Rita e Mariana, em comunicado à imprensa.

A coleção, inspirada no conceito Her Life is Her Art, baseia-se na simplicidade e na beleza natural do corpo feminino, e cada peça é feita com um design exclusivo e materiais resistentes. Marcadas pela influência grega desta estação, as peças revelam pormenores em renda, tons suaves e motivos florais, com estampas exclusivas da Cantê. De soutiens push-up, bralettes e balconettes a cuecas em asa delta e tangas com tiras de tecido e transparências, a originalidade de cada corte realça a silhueta feminina sem deixar de lado o conforto.