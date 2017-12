Seis anos depois do seu lançamento, a marca portuguesa de fatos de banho Cantê lançou este ano a sua linha de lingerie, My Intimate Cantê, que agora reforça com propostas a pensar neste Natal.

São sete conjuntos rendados em tons rosa, verde, preto e bordeaux que contam com os detalhes hiperfemininos tão característicos das peças da marca. As peças já estão disponíveis na loja da Cantê no Chiado (Rua Garrett, 19, pátio, Chiado) ou online em cantelisboa.com.