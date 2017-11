Há dez anos e com o apoio do Programa Compete, a APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos) lançou a campanha The Sexiest Industry in Europe, um projeto de comunicação do calçado português no mundo, que procura reposicionar o sector que representa, inspirando-se na iconografia portuguesa e numa ideia de sofisticação e qualidade.

No próximo ano, a campanha de promoção do calçado português conta com sete protagonistas (Alécia Morais, Francisco Henriques, Isilda Moreira, João Lima, Maria Clara, Maria Rosa e Ricardo Gomes) e assume uma linguagem jovem e orientada para novos mercados, em especial para o dos Estados Unidos. A campanha foi fotografada na Madeira e retrata Portugal, assim como muitas das suas referências.

Neste momento, o comércio externo é a principal prioridade da indústria portuguesa de calçado, que exporta mais de 95% da sua produção para 152 países. Para a APPICAPS, este é também o momento certo para avaliar o trabalho desenvolvido na última década: em dez anos, as exportações portuguesas de calçado cresceram mais de 60%, o preço médio do calçado exportado aumentou 30% e Portugal é, neste momento, um dos principais produtores mundiais de calçado com o 2.º maior preço médio de exportação.

A nova campanha será apresentada hoje num evento que contará com Luís Onofre, o novo presidente da APPICAPS.