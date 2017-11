A cantora cubana Camila Cabello é, pela segunda vez consecutiva, rosto de uma campanha da Guess, desta vez destinada às festas. A Guess Jeans Holiday 2017 junta a cantora ao modelo Alex Dellisola para uma série de imagens sexy e divertidas filmadas no icónico Chateau Marmont Hotel, em Hollywood.

Paul Marciano, o diretor de arte da campanha e chefe do gabinete criativo da Guess, explicou a escolha da artista. "Nunca tinha trabalhado com um cantor antes e foi uma surpresa para mim ver a energia e o entusiasmo que a Camila trouxe para o set. Ela é muito bonita e personifica a verdadeira essência de uma Guess Girl."

A nova coleção da marca, cuja paleta de cores inclui tons fortes como o vermelho e o preto, dá as boas-vindas aos dias mais frios com uma seleção de casacos em pele com flores bordadas, vestidos em veludo para as festas e padrões florais em tons glaciares. Para homem, chegam os blazers em bordeaux e os bomber jackets em pele. A ganga, que como sempre tem um papel proeminente na coleção, volta com um estilo clássico que abraça as curvas do corpo.

A coleção Guess Jeans Holiday 2017 já está disponível em guess.com. Entretanto, pode ver o vídeo da campanha em cima e as fotografias na galeria em baixo.