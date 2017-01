pub

A provar que os gestos românticos podem invadir até a roupa interior, a Calzedonia pensou numa coleção cápsula de meias divertida e feminina, com alguns símbolos alusivos à data e outros mais inusitados. A coleção é composta por cinco meias que alternam a elegância do preto e do cinza com transparências para uma interação criativa de formas e cores, como corações vermelhos, rosa ou pretos.



Para as mais discretas, a marca pensou em dois modelos de collants com detalhes como laços, que formam uma risca ao longo do comprimento da perna e uma longuette mais inocente com pequenos corações vermelhos e pretos. Há ainda uma coleção alusiva a frases trendy, como "Girl's gang", da qual fazem parte também aplicações de imagens de sedução, como batons ou lábios.





Mas a novidade são os conjuntos de meias com personagens (e casais) do imaginário da Walt Disney. A Cinderela e o seu príncipe, a Pequena Sereia e o Príncipe Eric, o Mickey e a Minnie, por exemplo, chegam de forma colorida e criativa às meias desta coleção. O melhor? Um presente que, para além de ser indicado para oferecer à cara-metade, pode também roubar um sorriso à melhor amiga, à mãe ou à irmã.