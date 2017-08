Um ano depois da entrada de Raf Simons como diretor criativo, a loja mais emblemática da Calvin Klein volta a abrir portas em Nova Iorque. E se o espaço anterior inaugurado em 1995 tinha um design minimalista, desta vez o artista Sterling Ruby ficou encarregado do projeto e apostou na tendência oposta. A grande instalação amarela que ocupa quase todo o espaço dá a sensação de estarmos num ambiente ainda em construção, entre andaimes que cobrem as paredes e sinais e fitas de trânsito. A ideia foi levar o espaço da Calvin Klein do mínimo ao máximo, de forma a criar um marco no futuro da marca norte-americana.

Para Simons, o importante foi criar "uma loja que tivesse impacto imediato, mas que estivesse também intimamente ligada à coleção". Esta reabertura marca a chegada da nova coleção de homem e mulher para o próximo outono/inverno. A loja mudou e a experiência do cliente também. Dividida por três pisos, vai reunir as coleções de pronto-a-vestir, acessórios e sapatos e ainda alguns objetos de decoração. Além das coleções Calvin Klein, estão também espalhadas pelo espaço algumas obras de Sterling Ruby.