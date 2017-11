Para promover as novas coleções das suas linhas Calvin Klein Underwear e Calvin Klein Jeans, a marca americana Calvin Klein dá ao já conhecido movimento #MyCalvins um ângulo diferente, focando-se na família.

Our Family. #MyCalvins. é o nome da campanha publicitária fotografada por Willy Vanderperre que, por agora, apresenta apenas o seu primeiro capítulo. A cantora Solange Knowles, uma das protagonistas do projeto, escolheu um pequeno grupo de cantores e artistas que considera ser a sua "família musical" para aparecer ao seu lado nas imagens. Entre eles encontram-se Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek e Adam Bainbridge.

Este novo projeto da Calvin Klein quer chamar a atenção para a importância da família enquanto núcleo e tem como objetivo inspirar grupos de pessoas a (re)aproximarem-se e a celebrarem aquilo que as une. A campanha Our Family. #MyCalvins. será divulgada neste Natal e prolongar-se-á até à primavera de 2018, com uma série de fotografias diferentes que retratam várias famílias e gerações.