Como são pensadas as peças da BYOU, uma marca que chegou ao mercado nacional em 2013? Falámos com Patrícia Gouveia, a criadora da marca.

"A nova coleção da BYOU é sobre o amor, emoções fortes, sobre tudo o que nos tira o fôlego. Sobre o tempo em que paramos, nos conectamos com a alma e nos permitimos inspirar por tudo o que nos rodeia. É a vontade de nos fundirmos no mundo, de conseguirmos transportar o dia para a noite, a praia para a cidade",pode ler-se no comunicado de imprensa, sobre a nova coleção da BYOU. No mercado português desde 2013, a BYOU surgiu pelas mãos de Patrícia Gouveia, que sempre sonhou ter as suas próprias coleções.





Na apresentação da nova proposta, Breathless, e em entrevista à Máxima, explica-nos como começa qualquer coleção. "Os materiais são o meu foco. Só depois de os ver é que consigo idealizar as peças, mas preciso de ir às fábricas e ficar deslumbrada, começar a agarrar nos tecidos e só depois começo a construir a coleção. Normalmente opto sempre por materiais como o linho, seda, algodão, fibras naturais – para que as peças tenham ‘um bom cair’ no corpo", explica.





As cores pastel, o dourado, o branco e o preto são uma constante em todas as criações. "Eu adoro cores pastel, são as mais neutras. A tendência existe e temos de estar atentas, mas eu gosto de criar a minha própria tendência e as peças também são um pouco à minha imagem. Apesar de termos algumas peças em vermelho, porque no ano passado funcionou bem, (…) há o branco e o preto e também o verde." Todas as peças têm bolsos, nenhum dos materiais tem origem animal e a produção é limitada e sustentável.





Além da loja online, a coleção já chegou aos pontos de venda, ao showroom em Lisboa (Rua D. Pedro V, 133/135, Príncipe Real), em Cascais (Sunstudio - Travessa Visconde da Luz, 34) e no Porto (Guava Shoes - Rua Augusto Rosa, 39).