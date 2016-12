As propostas apresentadas na London Fashion Week são elegantes com uma atitude blasé. Conheça-as aqui.

Com uma clara inspiração vitoriana, as propostas Burberry para a próxima estação quente misturam a austeridade do militar com a suavidade dos tecidos.

Entre casacos com entrançados, camisas brancas de algodão com golas e laços exagerados e calças e camisas em seda (efeito pijama), não houve grandes distinções entre homens e mulheres, sendo a coleção uma mistura dos dois, sem grandes regras ou definições.

Muitos foram os elementos contrastantes que tornaram a coleção interessante e surpreendente, elegante mas muito blasé.



Percorra a galeria e conheça as propostas Burberry.