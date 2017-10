Here We Are é a mostra de moda que reúne os trabalhos de mais de 30 fotógrafos que deixaram a sua marca no século XX nas áreas da moda e das artes, incluindo Shirley Baker, Martin Parr, Ken Russell e Alasdair McLellan. E que de alguma forma influenciaram a Burberry.

A exposição que celebra a cultura britânica foi organizada por Christopher Bailey, chief creative officer e presidente da marca britânica, ao lado do fotógrafo e curador Alasdair McLellan e de Lucy Kumara Moore, fundadora da livraria Claire de Rouen.

Bailey é apaixonado por fotografia desde criança e, para si, todos os tipos de fotografia e todos os fotógrafos o inspiram. Por isso, acredita que a moda e a fotografia estão profundamente ligadas.

A exposição, além de ser inspirada na cultura e herança britânicas, tem também uma vertente que trata a digitalização no mundo da moda e as mudanças que a tecnologia está a provocar no mundo que, para Bailey, "ninguém pode ignorar".