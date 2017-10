A Burberry juntou-se ao site de luxo para criar uma coleção-cápsula inspirada no mais recente desfile da marca britânica, apresentado em setembro deste ano no Old Sessions House, em Clerkenwell, Londres. A linha inclui um vestido de renda e seda, um casaco inspirado no estilo militar, um bomber jacket com o icónico padrão axadrezado da marca e várias camisolas em malha.

Considerada uma "mistura eclética dos ícones de estilo britânicos", esta coleção de 14 peças é uma extensão do modelo see now buy now adotado pela marca e já está disponível em net-a-porter.com.