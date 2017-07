A criadora francesa Bouchra Jarrar acaba de ser forçada a abandonar o cargo de diretora artística da Lanvin pouco mais de um ano depois de ter ocupado o cargo. A notícia foi avançada hoje e o motivo por detrás do despedimento de Jarrar prende-se essencialmente com a queda das receitas da marca francesa.

Depois da também atribulada saída de Alber Elbaz, em outubro de 2015, devido a desentendimentos com a tailandesa Shaw-Lan Wang, acionista maioritária da marca, amaison vê-se agora no epicentro de uma crise financeira. No início deste ano, Jarrar confessou numa entrevista ao jornal South China Morning Post ser alvo de grandes pressões comerciais por parte da direção da Lanvin. A designerdisse ainda que o seu trabalho devia estar focado no aumento das vendas, realçando ainda que, para se dedicar inteiramente à direção artística da Lanvin, tinha abdicado da marca que assinava em nome próprio. Acabou por criar apenas duas coleções para a casa.