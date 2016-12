Produzidas com malhas leves e frescas de baixa densidade, as peças favorecem a silhueta feminina, ao mesmo tempo que lhe dão conforto para treinar.Com encaixes em rede ou aberturas que facilitem a respiração do corpo e até com reforços na zona abdominal para garantir a estabilidade, a linha Spock é o complemento perfeito para qualquer atividade desportiva – desde uma corrida até ao boxe ou à musculação.