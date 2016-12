Carolina Engman, autora do blog Fashion Squad , acaba de escolher um vestido Diogo Miranda para um look casual mas elegante muito nova iorquino.

Com 207 mil seguidores no instagram , a blogger de 30 anos está ao lado de Olivia Palermo e Chiarra Ferragni como uma das bloggers de moda mais influentes do mundo. As imagens deste look foram partilhadas no seu blog, que acumula milhares de visitas todos os dias.