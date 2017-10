Shopping Bling bling: estas são as botas com mais personalidade deste inverno São sem dúvida muito brilhantes, mas vimo-las em vários desfiles e nas mais diferentes interpretações. O fio condutor? Não conseguimos parar de olhar para elas, tanto na tendência space age dos anos 60 como na opulência dos anos 80. Pode escolher a década com que melhor se identifica e deixar o seu rasto de glitter por onde passar.