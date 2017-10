A marca espanhola criada em 2005 pelas irmãs María e Uxía Domínguez conta já com 12 lojas em Portugal, mas anunciou que o número vai aumentar em breve. As datas para a abertura ainda não foram partilhadas, mas prevê-se que duas das novas lojas abram em Lisboa, uma no Porto, outra no Algarve e várias em centros comerciais espalhados pelo país. A loja já existe nas Amoreiras e também espera uma renovação para o próximo mês.





O comunicado à imprensa informa que a Bimba y Lola tenciona consolidar-se no Médio Oriente, na Ásia, na América Latina e no resto da Europa. Decidiu reforçar a sua presença em Portugal, onde já tem lojas quase desde a data de lançamento, porque o considera um país "com muita cultura de moda e muito aberto ao mundo". Sentem-se "próximos [a Portugal] pela proximidade cultural e pela partilha de valores".





A marca de roupa e acessórios conta, neste momento, com mais de 230 lojas em vários países.