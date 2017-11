Estampados coloridos, malhas metalizadas e sandálias em veludo são as apostas da nova coleção de natal da Bimba y Lola. Os vestidos e os tops surgem com as alças finas inspiradas nos anos 90 e as carteiras são substituídas por mochilas prateadas e bumbags em pelo, que contribuem para o mood descontraído de uma coleção extremamente feminina.